Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021
Як стильно нафарбувати цього літа (фото: instagram.com/gigihadid)
Як нафарбуватися цього літа, щоб незвично і актуально? Beauty і fashion блогери, на яких всі звикли рівнятися в цьому питанні, дивують вибором вкрай стриманого makeup. Хоча, здавалося б, літо, море, сонце, пляж. Душа повинна вимагати яскравих і насичених фарб.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файла Эспібі.
Основні літні тренди в beauty-сфері
- Підводка губ олівцем - як і раніше, тримається в топах Інстаграма.
- Відсутність туші на віях або фарбовані в один шар - такий тренд особливо підійде тим, кого природа нагородила довгими і густими віями.
- Графічні стрілки - тренд, який гуляє виключно по червоних доріжках. У реальному житті бачити поки не доводилося, але для вечірки це відмінний варіант.
- Матова помада дуже стриманих / приглушених відтінків. Ось тут я здивувалася, чому в топах не червоний, червоний, рожевий, фуксія, корал? Адже сезон дозволяє.
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- Веснянки - всепоглинаюча любов блогерів до цього тренду (року 2, як вже популярно). Стабільніше, напевно, тільки долар.
Як фарбуватися влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
- Максимально натуральний макіяж-цьому напрямку теж вже чимало років, але, на жаль, дозволити його собі можуть дівчата з ідеальною здоровою шкірою.
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