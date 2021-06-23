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Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

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Середа 23 червня 2021 10:01
Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021 Як стильно нафарбувати цього літа (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як нафарбуватися цього літа, щоб незвично і актуально? Beauty і fashion блогери, на яких всі звикли рівнятися в цьому питанні, дивують вибором вкрай стриманого makeup. Хоча, здавалося б, літо, море, сонце, пляж. Душа повинна вимагати яскравих і насичених фарб.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файла Эспібі.

Основні літні тренди в beauty-сфері

  • Підводка губ олівцем - як і раніше, тримається в топах Інстаграма.

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

  • Відсутність туші на віях або фарбовані в один шар - такий тренд особливо підійде тим, кого природа нагородила довгими і густими віями.

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

  • Графічні стрілки - тренд, який гуляє виключно по червоних доріжках. У реальному житті бачити поки не доводилося, але для вечірки це відмінний варіант.

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

  • Матова помада дуже стриманих / приглушених відтінків. Ось тут я здивувалася, чому в топах не червоний, червоний, рожевий, фуксія, корал? Адже сезон дозволяє.

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Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

  • Веснянки - всепоглинаюча любов блогерів до цього тренду (року 2, як вже популярно). Стабільніше, напевно, тільки долар.

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

Як фарбуватися влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

  • Максимально натуральний макіяж-цьому напрямку теж вже чимало років, але, на жаль, дозволити його собі можуть дівчата з ідеальною здоровою шкірою.

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