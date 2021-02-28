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Не как "Гринджолы": Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 22:20
Не как "Гринджолы": Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение Участники группы Go_A (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)
Автор: Роман Мирончук

Участники группы Go_A не боятся повторить судьбу "Гринджол" на Евровидении 2021.

Об этом заявил основатель команды Тарас Шевченко в прямом эфире "Уикенда Новой Музыки" на "Радио Проминь"

Кроме того, музыкант заявил, что они специально выбрали именно украинскую песню для исполнения в Роттердаме в мае. Таким образом, группа станет первым представителем нашей страны, который выполнит полностью украиноязычную композицию (в 2005 году "Гринджолы", но в них песня была наполовину переведенная).

"На самом Деле в прошлом году, когда мы выпустили "Солов'я", меня очень поразил один комментарий парня из Британии, который написал: "Ребята, спасибо. Благодаря вам я узнал, что в Украине есть свой язык, до этого я думал, что в Украине общаются на русском". Думаю, что это мнение не одного человека. Думаю, что многие люди элементарно не знают, что у нас происходит, что у нас есть собственная культура, своя музыка, свой собственный уникальный мелос, которого больше нигде нет. Мы хотим это показать миру", - сказал Тарас.

Также Шевченко отметил, что в Go_A все песни в репертуаре - украиноязычные. Кроме того, если посмотреть на современную популярную музыку (не попсу), которую люди слушают, то можно увидеть, что во многих хитах есть моменты, взятые с других народов: что-то из индийских мотивов, что-то из арабского, что-то из американского кантри, а украинского там еще нет.

"Почему? Мы должны это изменить!" - пояснил он.

Go_A - ШУМ (видео: YouTube)

Напомним, Go_A уже покорили весь мир, не дожидаясь Евровидения 2021.

Мы также писали о том, что Go_A перепели главный хит Верки Сердючки на Евровидении 2020.

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