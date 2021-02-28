Не як "Гринджоли": Go_A пояснили вибір україномовної пісні на Євробачення

Крім того, музикант заявив, що вони спеціально обрали саме україномовну пісню для виконання у Ротердамі в травні. Таким чином, гурт стане першим представником нашої країни, який виконає повністю україномовну композицію (у 2005 році були "Гринджоли", але в них пісня була наполовину перекладена).

"Насправді минулого року, коли ми випустили "Солов'я", мене дуже вразив один коментар хлопця з Британії, який написав: "Хлопці, дякую. Завдяки вам я дізнався, що в Україні є своя мова, до того я думав, що в Україні спілкуються російською". Думаю, що це думка не однієї людини. Думаю, що багато людей елементарно не знають, що в нас відбувається, що в нас є власна культура, власна музика, власний унікальний мелос, якого більш ніде немає. Ми хочемо це показати світу", - сказав Тарас.

Також Шевченко наголосив, що у Go_A всі пісні у репертуарі є україномовними. Крім того, якщо подивитися на сучасну популярну музику (не попсу), яку люди слухають, то можна побачити, що в багатьох хітах є моменти, що взяті з інших народів: щось з індійських мотивів, щось з арабських, щось з американського кантрі, а українського там ще немає.

"Чому? Ми маємо це змінити!" - пояснив він.

Go_A - ШУМ (відео: YouTube)