Не как "Гринджолы": Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение

Кроме того, музыкант заявил, что они специально выбрали именно украинскую песню для исполнения в Роттердаме в мае. Таким образом, группа станет первым представителем нашей страны, который выполнит полностью украиноязычную композицию (в 2005 году "Гринджолы", но в них песня была наполовину переведенная).

"На самом Деле в прошлом году, когда мы выпустили "Солов'я", меня очень поразил один комментарий парня из Британии, который написал: "Ребята, спасибо. Благодаря вам я узнал, что в Украине есть свой язык, до этого я думал, что в Украине общаются на русском". Думаю, что это мнение не одного человека. Думаю, что многие люди элементарно не знают, что у нас происходит, что у нас есть собственная культура, своя музыка, свой собственный уникальный мелос, которого больше нигде нет. Мы хотим это показать миру", - сказал Тарас.

Также Шевченко отметил, что в Go_A все песни в репертуаре - украиноязычные. Кроме того, если посмотреть на современную популярную музыку (не попсу), которую люди слушают, то можно увидеть, что во многих хитах есть моменты, взятые с других народов: что-то из индийских мотивов, что-то из арабского, что-то из американского кантри, а украинского там еще нет.

"Почему? Мы должны это изменить!" - пояснил он.

Go_A - ШУМ (видео: YouTube)