Грозы и снижение температуры до +3: в каких областях Украины ждать непогоды

Погода в Украине сегодня принесет грозы и дожди в западные области, а на востоке ожидается крайне сильное снижение температуры - местами до +3 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали о температуре и осадках на завтра. Грозы и дожди будут на территории Западной Украины (кроме Ровенской и Хмельницкой областей - здесь вероятность осадков ниже). На остальной территории - сухо, с переменной облачностью.

Что касается температуры, то ночью будет очень холодно в Луганской области (+3+5). На Севере и в Центре +6+10 градусов, остальные территории ночью от +8 до +13.

Днем будет +21+25 градусов в западных областях, +23+27 - на остальной территории.

Ветер завтра юго-восточный средней интенсивности - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве четверг будет без осадков, с умеренным теплом +24+26, ночью +8+10 градусов.

Погода в Украине 24 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики прогнозируют кардинальную смену погоды в воскресенье, 27 сентября. Украину накроет грозами, ливнями и похолоданием. Впрочем, холодный и мокрый фронт придет уже в субботу на Запад страны.

К слову, мы писали, что осень и зима в Украине будут аномальными. Синоптики дали подробный прогноз до конца 2020 года.