Группа НеАнгелы объявила о распаде: "у Юры больше нет желания"

Группа НеАнгелы объявила о распаде после 15 лет творческой деятельности. Слава Каминская и Виктория Смеюха решили начать сольную карьеру.

О причине такого решения рассказала Каминская в эфире "Сніданка з 1+1" после того, как о распаде заявил продюсер коллектива Юрий Никитин.

По словам Славы Каминской, это решение было совместным для участниц дуэта и продюсера.

"Нам немножко с Викой стало тесно. И на концертах, и в студии, и в клипах. Все таки девочки уже взрослые", - рассказывает певица.

Каминская говорит, что несмотря на позитивный настрой, ей немного обидно, что эта история заканчивается. Но все впереди, ведь девушки решили продолжить карьеру сольно.

"15 лет, мы друг к другу уже привыкли. Вика для меня очень близкий человек, несмотря на то, что мы очень много ругались... Мы с ней не прощаемся конечно окончательно", - добавила Слава.

Каминская рассказала, что "у Юры больше нет ни желания, ни возможности заниматься группой". Инициатором решения стал именно Никитин, но "все шло этому".

Артистка добавила, что у группы будет прощальный концерт в конце марта.

Группа НеАнгелы объявила о распаде (видео: Сніданок з 1+1)