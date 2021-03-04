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Група НеАнгели оголосила про розпад: "у Юри більше нема бажання"

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 10:40
Група НеАнгели оголосила про розпад: "у Юри більше нема бажання" Група НеАнгели (фото: facebook.com/neangely_official)
Автор: Світлана Мащенко

Група НеАнгели оголосила про розпад після 15 років творчої діяльності. Слава Камінська і Вікторія Смеюха вирішили почати сольну кар'єру.

Про причини такого рішення розповіла Камінська в ефірі "Сніданку з 1+1" після того, як про розпад заявив продюсер колективу Юрій Нікітін.

За словами Слави Камінської, це рішення було спільним для учасниць дуету і продюсера.

"Нам трошки з Вікою стало тісно. І на концертах, і в студії, і в кліпах. Все таки дівчата вже дорослі", - розповідає співачка.

Камінська каже, що попри позитивний настрій, їй трохи прикро, що ця історія закінчується. Але все попереду, адже дівчата вирішили продовжити кар'єру сольно.

"15 років, ми одна до одної вже звикли. Віка для мене дуже близька людина, попри те, що ми дуже багато лаялися... Ми з нею не прощаємося звичайно остаточно", - додала Слава.

Камінська розповіла, що "у Юри більше немає ні бажання, ні можливості займатися групою". Ініціатором рішення став саме Нікітін, але "все йшло цього".

Артистка додала, що у групи буде прощальний концерт в кінці березня.

Група НеАнгели оголосила про розпад (відео: Сніданок з 1+1)

Нагадаємо, що нещодавно Славу Камінську запідозрили у вагітності. Артистка з таємним "коханим" відпочивала на Мальдівах, де і помітили її округлі форми.

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