Синоптики дали прогноз погоды на выходные: вам понравится

Погода в Украине в пятницу будет благоприятной в большинстве областей. Возможны сильные туманы, влажность и небольшое потепление, а вот дожди и сильный штормовой ветер отступят.

В большинстве областей Украины ожидается влажная и туманная погода, а вот на востоке – пожарная опасность, так как там сухо. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Пятница в Украине будет способствовать спокойному выезду за город, на дачи, пикники и охоту за грибами. Воздух будет влажным, но без существенных дождей, разве что днем немного небольших появится в Житомирской области и в отдельных районах Киевской. Сухая, даже можно сказать, пересушенная, погода продлится в восточной части Украины – восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки", - рассказала синоптик и предупредила, что возможны сильные туманы на дорогах.

"Уже надо брать больше во внимание – туманы. Кроме романтичности, они ухудшают видимость и могут осложнить ситуацию на дорогах", - отметила Диденко.

А вот температура воздуха порадует украинцев, так как в большинстве областей она будет комфортной и местами – теплой.

"Температура воздуха продолжает дарить комфорт – 9-го октября днем ожидается в большинстве областей Украины +18 +23 градуса, на юге +20 +25 градусов. В западных областях будет свежее, +14 +17 градусов, но прохладу будет компенсировать солнце. Ветер стихнет и его юго-восточные залеты будут небольшими, максимум умеренными", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве, по словам Диденко, будет теплая погода с температурой воздуха до +20 градусов, возможны небольшие дожди.

"Дожди какие-то серьезные – вряд ли, юго-восточный ветер не будет беспокоить сильными порывами, возможны дымка или туман. Выходные также обещают тепло и отсутствие ливней, так что пора опять публиковать грибы, желтые листочки с капельками тумана, резиновые сапоги в цветочек", - утешила Диденко украинцев.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о первом мокром снеге и заморозках в октябре.

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