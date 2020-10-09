Грядет Ретроградный Меркурий: кому он грозит и что нельзя делать

В скором времени нас вновь ожидает Ретроградный Меркурий – загадочное астрологическое явление, которое может внести сумбур в привычный ход жизни. Многие действительно ощущают на себе его влияние, другие утверждают, что это выдумки. Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к профессиональному астрологу. Поля Радость рассказала, в чем суть Ретромеркурия, кому следует быть особо начеку и какие меры не помешает предпринять всем без исключения.

С 14 октября по 3 ноября с Земли будет казаться, что планета Меркурий пятится назад. В астрологии такой период называется ретроградным и, по мнению многих специалистов, он дает сложности с общением, техникой и документами. Поговорим, правда ли это так и для всех ли это актуально. И еще – что делать тем, для кого это актуально.

Астролог рассказала, как лучше всего провести период Ретроградного Меркурия (фото: pixabay)

Кому грозит ретроградный Меркурий?

Влияние ретроградных периодов на человека сильно, когда он:

не в самой сильной точке своего развития, застрял, унывает, не хочет развития,

выбит из эмоционального равновесия,

чувствует себя уязвимым,

не чувствует себя на своем месте.

Другими словами, человек начинает проживать не свою жизнь. Чью же он проживает? Начиная от жизни, которую жили его родители, и заканчивая навязанными социумом и полученными вследствие травмы программами.

Тут выход – жить по СВОЕЙ натальной карте, действовать ПО СВОЕМУ сценарию, даже если он ошибочный, он ВАШ. Научиться говорить "нет".

Есть еще одна категория людей, на которых сильно влияют полнолуния, новолуния, ретроградные периоды, затмения и прочие явления времени. Это люди, занимающие в жизни пассивную позицию. Для них выход – начинать проявлять инициативу, творить свою жизнь. Отказаться от фраз типа "когда я разбогатею", "когда я выйду замуж", "как такое могло произойти со мной", "повезло", "так вышло" и прочие.

Обратите внимание, они подразумевают, что некто другой "виноват" в счастье или несчастье человека. Важно начать опираться на себя и свои решения. И быть готовым нести за них ответственность, присваивать себе победы.

Как провести период ретро Меркурия с пользой?

Делать то, что "нравится" этой планете:

учиться;

развивать технику речи и постановки голоса (если это вам нужно для конкретных целей);

подтянуть зависшие вопросы и дела;

слушать и слышать людей во время общения;

перепроверять все документы, договора, билеты и прочие бумаги во избежание ошибки;

проявлять гибкость ко внезапно меняющимся планам. Осознавать, что это нормально.

Перенести на середину ноября:

покупку дорогих гаджетов и бытовой техники;

оформление серьезных соглашений и договоров;

составление важных документов;

выяснение отношений, разводы и расставания.

А если время не терпит – читайте предыдущий раздел этого текста. Берите жизнь в свои руки из рук визуально пятящейся планеты.