Грядут холода до -24: где и как долго будет свирепствовать мороз

Погода в Украине к концу недели принесет лютые крещенские морозы, которые продержатся 5-6 дней. В сильный "минус" термометры уйдут уже 15-16 января. Холоднее всего будет на Севере и Востоке - ночью -20... -24 градуса, днем -15... -17 мороза.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что держаться морозы будут до 20-21 января. Но после Крещения снова сильно потеплеет - уже 22-23 января на Юг и Запад вернется плюсовая температура, а в остальные области - умеренный минус.

Что касается снега, то он вероятен с 14 по 18 января, а в пик морозов ожидается прояснение.

В Киеве самыми холодными будут 15-20 января (днем до -15, ночью до -20 мороза).

Немного "мягче" ситуация на Западе - здесь днем до -11, а ночью до -18. Самыми холодными днями будут 16-19 января. На Юге с 16 по 19 число ожидается похолодание до -8 градусов днем и -11 ночью.

Ниже прогноз погоды на 10 дней для Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.

Погода в Украине на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда Киев засыплет снегом.

А метеорологи сообщили, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.