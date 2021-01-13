Настають холоди до -24: де і як довго буде лютувати мороз

Погода в Україні до кінця тижня принесе люті хрещенські морози, які протримаються 5-6 днів. В сильний "мінус" термометри підуть вже 15-16 січня. Найхолодніше буде на Півночі та Сході - вночі -20... -24 градуси, удень -15... -17 морозу.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що триматися морози будуть до 20-21 січня. Але після Водохреща знову сильно потеплішає - вже 22-23 січня на Південь і Захід повернеться плюсова температура, а в інші області - помірний мінус.

Що стосується снігу, то він імовірний з 14 по 18 січня, а в пік морозів очікується прояснення.

У Києві найбільш холодними будуть 15-20 січня (вдень до -15, вночі до -20 морозу).

Трохи "м'якше" ситуація на Заході - тут вдень до -11, а вночі до -18. Найбільш холодними днями будуть 16-19 січня. На Півдні з 16 по 19 число очікується похолодання до -8 ...-11 градусів.

Нижче прогноз погоди на 10 днів для Києва, Харкова, Дніпра, Львова та Одеси.

Погода в Україні на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли Київ засипле снігом.

А метеорологи повідомили, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.