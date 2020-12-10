Ханука 2020: когда начнут зажигать праздничные свечи
Евреи в Украине и во всем мире сегодня, 10 декабря начинают праздновать Хануку. Это один из самых больших еврейских праздников, который отмечается на протяжении 8 дней. В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.
Праздник начнется с заходом солнца, и в это время евреи зажгут первую свечу на ханукии – специальном праздничном подсвечнике. Это самая главная традиция Хануки и она продолжается на протяжении всех 8 дней празднования. Ежедневно количество свечей увеличивается на одну, а ханукия по вечерам ставится на подоконник. Зажигать свечи позволено только главе семьи или мальчикам, которым уже исполнилось 9 лет.
Пока в доме горят ханукальные свечи, нельзя заниматься домашними хлопотами и этот запрет касается в первую очередь женщин.
В эти дни накрываются более пышные столы по вечерам, хотя особой традиции застолья и праздничных трапез нет. В эти дни обычно на столе стоят блюда из творога, пончики и драники, а для детей пекут картофельные оладьи. За столом во время ужина читают Тору.
Малышам в дни Хануки принято давать деньги и играть с ними в специальный ханукальный волчок.
Поздравления с Ханукой в стихах и открытках
Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца отпускай.
Светлый праздник пусть подарит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.
Восемь радостных дней и ночей,
Это праздник зажженных свечей,
То Ханука к нам в гости идет,
Свет волшебный с собою несет!
Поздравляю с Ханукою вас,
Счастья вам, в этот праздничный час,
И безбрежной любви, и удачи,
И конечно, здоровья в придачу!
Зажигайте в доме свечи,
Пусть все беды в них горят,
Ждут лишь радостные встречи
В этот праздник декабря!
Это Ханука настала
И по всем домам прошла,
Чтобы всем теплее стало,
Доброту в сердцах зажгла!
Я здоровья пожелаю
И тебе, и всей семье,
Счастье дом пусть окружает,
И во всём везёт тебе!
Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом.
Желаю свято верить в чудо,
Всевышний счастье пусть пошлет,
Пусть благодать сегодня в праздник
В обитель мирную войдет
Напомним, ранее мы рассказывали о всех традициях Хануки и рассказывали историю этого праздника.