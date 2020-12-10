Ханука 2020: коли почнуть запалювати святкові свічки

Євреї в Україні та у всьому світі сьогодні, 10 грудня починають святкувати Хануку. Це одне з найбільших єврейських свят, яке відзначається протягом 8 днів. У 2020 році Ханука починається 10 грудня, а закінчується 18 грудня.

Свято розпочнеться із заходом сонця, і в цей час євреї запалюють першу свічку на ханукії – спеціальному святковому свічнику. Це найголовніша традиція Хануки й вона продовжується протягом усіх 8 днів святкування. Щодня кількість свічок збільшується на одну, а ханукія вечорами ставиться на підвіконня. Запалювати свічки дозволено тільки голові сім'ї або хлопчикам, яким вже виповнилося 9 років.

Поки в будинку горять ханукальні свічки, не можна займатися домашніми клопотами й ця заборона стосується в першу чергу жінок.

У ці дні накриваються більш пишні столи вечорами, хоча особливої традиції застілля і святкових трапез немає. В ці дні зазвичай на столі стоять страви з сиру, пончики та деруни, а для дітей печуть картопляні оладки. За столом під час вечері читають Тору.

Малюкам у дні Хануки заведено давати гроші та грати з ними в спеціальний ханукальний вовчок.

Привітання з Ханукою у віршах і листівках

Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запалюй.

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпускай.



Світле свято нехай подарує

Щастя всій твоїй сім'ї.

Дарує радість, очищення

І здоров'я він тобі.



Тіні в житті вже немає місця,

Адже горить вогонь благодаті.

Нехай завжди з тобою будуть

Мир, достаток і любов.

Вісім радісних днів і ночей,

Це свято свічок,

То Ханука до нас в гості йде,

Світ чарівний з собою несе!



Вітаю з Ханукою вас,

Щастя вам, у цей святковий час,

І безмежної любові та удачі,

І звичайно, здоров'я на додачу!

Запалюйте в будинку свічки,

Нехай всі біди в них горять,

Чекають лише радісні зустрічі

В це свято грудня!



Це Ханука настала

І по всім будинкам пройшла,

Щоб всім тепліше стало,

Доброту запалила в серцях!



Я побажаю здоров'я

І тобі, і всій родині,

Щастя будинок нехай оточує,

І у всім щастить тобі!

Горять сьогодні вісім свічок,

Добро увійшло в ваш світлий будинок.

Вас з Ханукою поспішаю привітати,

Зігріті будьте вогнищем.



Бажаю свято вірити в диво,

Всевишній щастя хай пошле,

Нехай благодать сьогодні у свято

В оселю мирну увійде

Нагадаємо, раніше ми розповідали про всі традиції Хануки та розповідали історію цього свята.