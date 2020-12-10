Ханука 2020: коли почнуть запалювати святкові свічки
Євреї в Україні та у всьому світі сьогодні, 10 грудня починають святкувати Хануку. Це одне з найбільших єврейських свят, яке відзначається протягом 8 днів. У 2020 році Ханука починається 10 грудня, а закінчується 18 грудня.
Свято розпочнеться із заходом сонця, і в цей час євреї запалюють першу свічку на ханукії – спеціальному святковому свічнику. Це найголовніша традиція Хануки й вона продовжується протягом усіх 8 днів святкування. Щодня кількість свічок збільшується на одну, а ханукія вечорами ставиться на підвіконня. Запалювати свічки дозволено тільки голові сім'ї або хлопчикам, яким вже виповнилося 9 років.
Поки в будинку горять ханукальні свічки, не можна займатися домашніми клопотами й ця заборона стосується в першу чергу жінок.
У ці дні накриваються більш пишні столи вечорами, хоча особливої традиції застілля і святкових трапез немає. В ці дні зазвичай на столі стоять страви з сиру, пончики та деруни, а для дітей печуть картопляні оладки. За столом під час вечері читають Тору.
Малюкам у дні Хануки заведено давати гроші та грати з ними в спеціальний ханукальний вовчок.
Привітання з Ханукою у віршах і листівках
Свято Хануки приходить,
Свічки в домі запалюй.
Зло, образи, невдачі
Ти з серця відпускай.
Світле свято нехай подарує
Щастя всій твоїй сім'ї.
Дарує радість, очищення
І здоров'я він тобі.
Тіні в житті вже немає місця,
Адже горить вогонь благодаті.
Нехай завжди з тобою будуть
Мир, достаток і любов.
Вісім радісних днів і ночей,
Це свято свічок,
То Ханука до нас в гості йде,
Світ чарівний з собою несе!
Вітаю з Ханукою вас,
Щастя вам, у цей святковий час,
І безмежної любові та удачі,
І звичайно, здоров'я на додачу!
Запалюйте в будинку свічки,
Нехай всі біди в них горять,
Чекають лише радісні зустрічі
В це свято грудня!
Це Ханука настала
І по всім будинкам пройшла,
Щоб всім тепліше стало,
Доброту запалила в серцях!
Я побажаю здоров'я
І тобі, і всій родині,
Щастя будинок нехай оточує,
І у всім щастить тобі!
Горять сьогодні вісім свічок,
Добро увійшло в ваш світлий будинок.
Вас з Ханукою поспішаю привітати,
Зігріті будьте вогнищем.
Бажаю свято вірити в диво,
Всевишній щастя хай пошле,
Нехай благодать сьогодні у свято
В оселю мирну увійде
Нагадаємо, раніше ми розповідали про всі традиції Хануки та розповідали історію цього свята.