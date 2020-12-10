Ханука 2020: когда начнут зажигать праздничные свечи

Евреи в Украине и во всем мире сегодня, 10 декабря начинают праздновать Хануку. Это один из самых больших еврейских праздников, который отмечается на протяжении 8 дней. В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.

Праздник начнется с заходом солнца, и в это время евреи зажгут первую свечу на ханукии – специальном праздничном подсвечнике. Это самая главная традиция Хануки и она продолжается на протяжении всех 8 дней празднования. Ежедневно количество свечей увеличивается на одну, а ханукия по вечерам ставится на подоконник. Зажигать свечи позволено только главе семьи или мальчикам, которым уже исполнилось 9 лет.

Пока в доме горят ханукальные свечи, нельзя заниматься домашними хлопотами и этот запрет касается в первую очередь женщин.

В эти дни накрываются более пышные столы по вечерам, хотя особой традиции застолья и праздничных трапез нет. В эти дни обычно на столе стоят блюда из творога, пончики и драники, а для детей пекут картофельные оладьи. За столом во время ужина читают Тору.

Малышам в дни Хануки принято давать деньги и играть с ними в специальный ханукальный волчок.

Поздравления с Ханукой в стихах и открытках

Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажигай.

Зло, обиды, неудачи

Ты из сердца отпускай.



Светлый праздник пусть подарит

Счастье всей твоей семье.

Дарит радость, очищение

И здоровье он тебе.



Тени в жизни уж нет места,

Ведь горит огонь благой.

Пусть всегда с тобою будут

Мир, достаток и любовь.



Восемь радостных дней и ночей,

Это праздник зажженных свечей,

То Ханука к нам в гости идет,

Свет волшебный с собою несет!



Поздравляю с Ханукою вас,

Счастья вам, в этот праздничный час,

И безбрежной любви, и удачи,

И конечно, здоровья в придачу!



Зажигайте в доме свечи,

Пусть все беды в них горят,

Ждут лишь радостные встречи

В этот праздник декабря!



Это Ханука настала

И по всем домам прошла,

Чтобы всем теплее стало,

Доброту в сердцах зажгла!



Я здоровья пожелаю

И тебе, и всей семье,

Счастье дом пусть окружает,

И во всём везёт тебе!

Горят сегодня восемь свечек,

Добро вошло в ваш светлый дом.

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Согреты будьте очагом.



Желаю свято верить в чудо,

Всевышний счастье пусть пошлет,

Пусть благодать сегодня в праздник

В обитель мирную войдет

Напомним, ранее мы рассказывали о всех традициях Хануки и рассказывали историю этого праздника.