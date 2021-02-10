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Хочет Bentley, украшений, бриллиантов: Ступка резко ответил жене на упреки об отсутствии денег

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 16:42
Хочет Bentley, украшений, бриллиантов: Ступка резко ответил жене на упреки об отсутствии денег Дмитрий Ступка и Полина Логунова (фото: instagram.com/stupka777)
Автор: Светлана Мащенко

Недавно блогер Полина Логунова пожаловалась, что ее муж - актер Дмитрий Ступка - не зарабатывает достаточно денег. И часто финансовую ответственность за семью берет на себя именно она. Сам Ступка долго не решался публично отреагировать на слова любимой.

Но на днях в программе "Ранок з Україною" актер эксклюзивно прокомментировал скандальное интервью Логуновой.

"Просто есть одна такая проблема у жены, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки - у той подружки депутат, у той строитель. И она тоже хочет ездить на Бентли, покупать себе какие-то украшения, бриллианты", - поделился Дмитрий в эфире канала "Украина".

Кроме того, Дмитрий отметил: сейчас он работает на двух работах. Но ему все равно не хватает заработанных денег.

Правда, секрет семейного счастья представитель легендарной актерской династии видит совсем в другом.

"Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее полюбил", - говорит актер.

Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью жены Полины Логуновой

Напомним, что Полина Логунова дала скандальное интервью, после чего стало ясно, что в семье внука Богдана Ступки не все хорошо.

Ранее Полина Логунова честно и категорически призналась, планирует ли с Дмитрием Ступкой заводить второго ребенка.

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