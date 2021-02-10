Хоче Bentley, прикрас, діамантів: Ступка різко відповів дружині на закиди про відсутність грошей

Нещодавно блогерка Поліна Логунова поскаржилася, що її чоловік - актор Дмитро Ступка - не заробляє достатньо грошей. І часто фінансову відповідальність за родину бере на себе саме вона. Сам Ступка довго не наважувався публічно відреагувати на слова коханої.

"Просто є одна така проблема у дружини, що вона хоче все і зразу. Такого не буває. А те, що хочуть зараз дівчата - у тої подружки депутат, у тої будівельник. І вона теж хоче їздити на Бентлі, купляти собі якісь прикраси, діаманти", - поділився Дмитро у ефірі каналу "Україна".

Окрім того, Дмитро зазначив: зараз він працює аж на двох роботах. Але йому все одно не вистачає зароблених грошей.

Щоправда, секрет сімейного щастя представник легендарної акторської династії вбачає зовсім в іншому.

"Я з нею теж одружився, я вибачаюсь, не було ніякого приданого. Ми прописали її і дитину у бабусі в квартирі. Щоб їй дали вид на проживання в Україні. Я її взяв заміж, тому що я її покохав", - говорить актор.

Дмитро Ступка прокоментував скандальне інтерв'ю дружини Поліни Логунової

Нагадаємо, що Поліна Логунова дала скандальне інтерв'ю, після чого стало зрозуміло, що в родині онука Богдана Ступки не все добре.