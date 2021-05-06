Хочу сиять: нутрициолог назвала основы здорового блеска кожи
"Хочу сиять!", - по статистике, это самый популярный запрос от клиенток своим косметологам и специалистам по питанию.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Но сияние бывает разным, уверена Яна. Она разделила его на естественное (здоровое) - от системного и комплексного ухода, в разумных пределах не представляет опасности. И неестественное - от ежедневного выжигания кожи кислотами и ретинолом. Итог - весьма пугающий блеск, вроде медного пятака.
"Эта жажда сиять так, что заметно на картах Google maps, однажды приведет к дерматиту. И это сейчас происходит в Корее", - рассказала Яна.
Так что в уходе лучше "недо-", чем "пере-". "Восстанавливать кожу после ожогов от пилинга и лечить ретиноевый дерматит гораздо сложнее, чем добиться здорового сияния, - напомнила специалист, - при акне, розацеа, дерматите вопрос сияния лучше отложить до выздоровления".
Основы основ здорового сияния кожи ⠀
- Употреблять достаточное количество жидкости и правильные жиры. Во многом от них зависит состояние увлажнённости, напитанности кожи изнутри и нормальное функционирование липидного (защитного) барьера кожи.
- Контролировать уровень гормонов (особенно - половых) и железа (гемоглобин, железо в сыворотке, ферритин). При сбоях кожа может быть сухой и тогда блистать она уже не силах.
Наладьте питьевой режим (фото: pexels.com)
Уход
- Витамин С - это основа сияния. Хороший витамин С стоит недешево.
- Кислоты - делают кожу гладкой и выравнивают рельеф. А это вторая основа сияния. Не стоит забывать: любой блеск только подчеркивает неровности. ВНА-кислоты убирают камедоны и высыпания, а АНА - выравнивают рельеф.
- Защита от солнца. Солнце постепенно делает из кожи урюк (сами понимаете, урюк не засияет). Это уже доказали тысячи исследований (научным языком, слова "урюк" там, конечно, нет). И кстати, качественные spf-кремы дарят коже желанный glow-эффект.
- Увлажнение тоже играет большую роль. Делайте особый упор на ночное увлажнение / питание. Днем же подойдет и хороший spf-крем (если у вас не очень сухая кожа).
Напомним, как на самом деле пользоваться средствами с SPF и всем ли это нужно - жаркий сезон надвигается.
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