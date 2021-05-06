Хочу сиять: нутрициолог назвала основы здорового блеска кожи

"Хочу сиять!", - по статистике, это самый популярный запрос от клиенток своим косметологам и специалистам по питанию.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Но сияние бывает разным, уверена Яна. Она разделила его на естественное (здоровое) - от системного и комплексного ухода, в разумных пределах не представляет опасности. И неестественное - от ежедневного выжигания кожи кислотами и ретинолом. Итог - весьма пугающий блеск, вроде медного пятака.

"Эта жажда сиять так, что заметно на картах Google maps, однажды приведет к дерматиту. И это сейчас происходит в Корее", - рассказала Яна.

Так что в уходе лучше "недо-", чем "пере-". "Восстанавливать кожу после ожогов от пилинга и лечить ретиноевый дерматит гораздо сложнее, чем добиться здорового сияния, - напомнила специалист, - при акне, розацеа, дерматите вопрос сияния лучше отложить до выздоровления".

Основы основ здорового сияния кожи ⠀

Употреблять достаточное количество жидкости и правильные жиры. Во многом от них зависит состояние увлажнённости, напитанности кожи изнутри и нормальное функционирование липидного (защитного) барьера кожи.

Контролировать уровень гормонов (особенно - половых) и железа (гемоглобин, железо в сыворотке, ферритин). При сбоях кожа может быть сухой и тогда блистать она уже не силах.

Наладьте питьевой режим (фото: pexels.com)

Уход