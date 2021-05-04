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От нежелательной до опасной: какой косметикой нельзя пользоваться беременным - список

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 11:05
От нежелательной до опасной: какой косметикой нельзя пользоваться беременным - список На всякий случай откажитесь от ретиноидов (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Будущие и кормящие мамы могут пользоваться косметикой с пептидами и даже с кислотами, но вот от ретиноидов лучше отказаться.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

Яна рассказала, что запрет в этот период связаны с гормональными изменениями. Гормональный фон меняется и реакцию на привычные средства не всегда можно предугадать.

"Подавляющая часть ухода не попадает в организм. Риски, как правило, несет мать (аллергия, реакция на средства), плод в этом плане находится в безопасности (исключение составляют только: запрещенные средства)", - рассказала Яна.

От нежелательной до опасной: какой косметикой нельзя пользоваться беременным - список

Иногда косметика может быть опасной (фото: pexels.com)

Беременным и кормящим женщинам запрещены

  • Третиноин - может оказывать тератотоксичное действие (отрицательно влияет на плод). Поэтому Организация служб тератологической информации (OTIS) советует прекратить его использование за 1 месяц до попытки забеременеть. Нет данных о том, что косметические ретиноиды влияют на плод, но если вы переживаете на этот счет, лучше не рисковать.
  • Гидрохинон - сильнейший отбеливающий агент. Но т. к. он токсичен, его не стоит использовать даже не беременным.
  • Салонные пилинги содержат большой % кислот и проникают глубоко в кожу. Поэтому беременным они противопоказаны.

Нежелательны для использования беременными

  • Химические фильтры в spf-кремах. Не потому, что они попадают і кровь (не была на 100 % установлена связь между их попаданием в кровь и вредом для организма), но потому, что они могут быть негативно восприняты кожей беременяшек. Лучше не рисковать.
  • Масло бергамота оказывает эстрогенное действие и усугубляет пигментацию.
  • Органическая (натуральная косметика), как известно, сильнейший аллерген и раздражитель. ⠀

Косметика, которая допустима для использования беременными⠀

  • Кислоты для домашнего использования. ВНА до 2%, АНА до 10% (желательно, миндальная и молочная, гликолевую лучше избегать) и азелаиновая кислота до 10 % и только в средствах для домашнего использования (тот же аптечный Азелик уже не подойдет).
  • Физические фильтры в spf-кремах не просто разрешены, а обязательны, т.к. разрушительная сила УФ-лучей доходит и до генов.
  • Витамин С (не более 15%) и ниацинамид (не более 10%) - главные "отбеливатели" кожи. Пигментация - неотъемлемая часть беременности (за редкими исключениями). Она проявляется в процессе гормональной перестройки и проходит обычно после окончания кормления. Но эти 2 компонента помогут ее сократить.
  • Пептиды безвредны и помогают "подтянуть" лицо.

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