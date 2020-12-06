Холода до -10: в каких областях Украины резко ударит мороз

Погода в Украине 6 декабря будет холодной и солнечной в большинстве областей нашей страны. При этом на западе градусники будут показывать до +11 градусов в течение дня. Где в Украине резко ударят сильные морозы, а где показатели тепла достигнут рекордных отметок среднесуточной температуры – рассказали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

В воскресенье, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Небо затянет облаками только на западе страны. В остальном – солнечно с переменной облачностью.

Температура в течение дня в Украине будет колебаться в среднем от -3 до +3 градусов. Холоднее всего будет на востоке, где даже в светлое время суток термометры не будут превышать отметку в -1 градус. Немного теплее в центре и на юге страны, где будет доходить до -2… +2 градусов. На западе Украины 6 декабря ожидается самая теплая погода – 0… +4 градуса. Исключение составит Закарпатская область, где ожидается аномально высокая температура – до +9… +11 градусов днем и до +4 - ночью.

По данным обновленного прогноза, самые сильные "минуса" ожидаются на востоке северо-востоке страны. Так, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью термометры покажут до -8… -10 градусов. В остальных восточных, центральных и северных регионах до -5… -8 градусов. В приморских областях, а также в Виннице и Житомире при этом в темное время суток будет умеренно морозная погода: термометры опустятся до отметок в -2… -4 градуса. Тепло в ночь с 6 на 7 декабря будет только на западе страны, где ожидается 0… +4 градуса.

Погода в Украине 6 декабря с сильными морозами (скриншот: meteo.gov.ua)

До этого синоптик Наталья Диденко также публиковала свой прогноз на 6 декабря. Согласно ее данным, в Украине в этот день минимумы достигнут -11 градусов, а также ожидается гололедица и туман.

Ранее синоптики писали также, что в Украине в ближайшие дни установятся сильные морозы. Особенно холодно будет на востоке страны.