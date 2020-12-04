В Украину идут лютые морозы: какие области зацепит сильнее всего

Погода в Украине принесет сильные морозы. Холоднее всего будет на Востоке, а вот на Западе сильный "минус" синоптики не прогнозируют. В ближайшие пять дней в стране будет мало осадков благодаря антициклону, который обусловит преимущественно солнечную морозную погоду.

Морозы придут уже в воскресенье, а вот в субботу, 5 декабря, будут все еще умеренные температуры, а на Западе и вовсе аномально тепло, прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Температура в этот день от 0 до +4 днем, а ночью +1... -3. На Востоке в ночное время холоднее - от -3 до -6 мороза. На Юге днем +3+7, а ночью от -1 до +4. В западных областях +5+9 градусов (на Закарпатье +10+12), ночью здесь -1... +5.

В Киеве в субботу 0... +2, ночью от -1 до -3 градусов. Без осадков.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

6 декабря будет очень солнечно, но температура снизится. На Западе днем +1+4 (на Закарпатье +9+11 градусов), ночью тут 0... +4 градусов. На Юге днем +1+5, ночью 0... -6. На остальных территориях от +1 до -4 градусов днем, ночью -5... -7 мороза, но на Востоке и северо-востоке в ночное время -8... -10 градусов.

В Киеве солнечно, без осадков. Днем +1... -1, ночью -5... -7 мороза.

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В понедельник, 7 декабря, будет ясно, но приморозит еще сильнее. Днем по стране от +1 до -4 градусов (но на Закарпатье +6+8, а в Крыму от +2 до +4 градусов). Ночью мороз от -7 до -10 градусов, за исключением Юга с -2... -7 (в Крыму -1... -3 в ночное время), а на Западе от 0 до -6 градусов.

В Киеве солнечно, днем -1... -3, ночью от -8 до -10 градусов.

Погода в Украине 7 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

8 декабря на часть Запада (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) и Юг придет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом.

Температура днем от -1 до -4 мороза, на Юге и Западе от +1 до -3 (на Закарпатье и в Крыму +4+6 тепла). Ночью в западных и южных областях 0... -6 мороза (на Закарпатье +1... -1 градусов), в восточных областях от -9 до -13, на остальных территориях ночью -5... -9 градусов.

В Киеве 8 декабря без осадков, с -1... -3 днем и -6... -8 ночью.

Погода в Украине 8 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В среду, 9 декабря, осадки в виде снега ожидаются на Юге и в Донецкой области. Днем температура существенно не поменяется, но на Востоке ночной мороз немного смягчится.

В Киеве 9 декабря днем -1... -3, ночью от -6 до -8 градусов, осадки не предвидятся.

Погода в Украине 9 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украину идут сильные перепады температур от -14 до +12 градусов.

Также сообщалось, что планету скоро накроют магнитные бури, которые совпадут с любимым праздников украинцев.