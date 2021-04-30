"Холостячка-2" Злата Огневич рассказала, почему решилась идти на шоу: я говорю себе "да"
Шоу "Холостячка" 2021 уже назвало свою новую героиню. Ей стала украинская певица Злата Огневич.
На своей странице в Instagram артистка прокомментировала свое участие в романтическом проекте.
"Я говорю себе ДА! Этот год для меня - удивительный и волшебный! А ведь все только начинается, как и мой новый период в жизни. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт, который мне помог понять чего же хочу я", - написала звезда в соцсети.
Артистка призналась, почему же она все-таки осмелилась идти на проект. По ее словам, она серьезно хочет найти мужчину своей мечты и создать семью.
"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - написала Огневич.
Новой "Холостячкой" стала Злата Огневич (фото: пресс-служба СТБ)
Отметим, что в комментариях подписчики поддержали свою любимицу и пожелали ей удачи на проекте.
- Класс!!! Злата, будем смотреть и переживать. Удачи вам, и слушайте свое сердце.
- Бажаємо вам зустріти вашого мужчину ! Який буде достойним вашого щирого серденька.
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- Вау, чекаю на шоу із вашою участю, але щодо справжнього кохання на проєкті сумніваюсь.
- Вы такая чистая,такой ангелочек светлый .Я даже не представляю вас в этом грязном шоу. Где холостяк или холостячка целуются со всеми подряд, а может и не только. Мне кажется вы достойны принца.
Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, как врачи чуть не угробили ее карьеру.