ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Холостячка-2" Злата Огневич рассказала, почему решилась идти на шоу: я говорю себе "да"

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 08:27
"Холостячка-2" Злата Огневич рассказала, почему решилась идти на шоу: я говорю себе "да" Фото: Злата Огневич стала новой Холостячкой (instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Людмила Жукова

Шоу "Холостячка" 2021 уже назвало свою новую героиню. Ей стала украинская певица Злата Огневич.

На своей странице в Instagram артистка прокомментировала свое участие в романтическом проекте.

"Я говорю себе ДА! Этот год для меня - удивительный и волшебный! А ведь все только начинается, как и мой новый период в жизни. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт, который мне помог понять чего же хочу я", - написала звезда в соцсети.

Артистка призналась, почему же она все-таки осмелилась идти на проект. По ее словам, она серьезно хочет найти мужчину своей мечты и создать семью.

"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - написала Огневич.

&quot;Холостячка-2&quot; Злата Огневич рассказала, почему решилась идти на шоу: я говорю себе &quot;да&quot;Новой "Холостячкой" стала Злата Огневич (фото: пресс-служба СТБ)

Отметим, что в комментариях подписчики поддержали свою любимицу и пожелали ей удачи на проекте.

  • Класс!!! Злата, будем смотреть и переживать. Удачи вам, и слушайте свое сердце.
  • Бажаємо вам зустріти вашого мужчину ! Який буде достойним вашого щирого серденька.
  • Вау, чекаю на шоу із вашою участю, але щодо справжнього кохання на проєкті сумніваюсь.
  • Вы такая чистая,такой ангелочек светлый .Я даже не представляю вас в этом грязном шоу. Где холостяк или холостячка целуются со всеми подряд, а может и не только. Мне кажется вы достойны принца.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, как врачи чуть не угробили ее карьеру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!