"Холостячка-2" Злата Огневич рассказала, почему решилась идти на шоу: я говорю себе "да"

На своей странице в Instagram артистка прокомментировала свое участие в романтическом проекте.

"Я говорю себе ДА! Этот год для меня - удивительный и волшебный! А ведь все только начинается, как и мой новый период в жизни. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт, который мне помог понять чего же хочу я", - написала звезда в соцсети.

Артистка призналась, почему же она все-таки осмелилась идти на проект. По ее словам, она серьезно хочет найти мужчину своей мечты и создать семью.

"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - написала Огневич.

Новой "Холостячкой" стала Злата Огневич (фото: пресс-служба СТБ)

Отметим, что в комментариях подписчики поддержали свою любимицу и пожелали ей удачи на проекте.