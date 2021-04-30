"Холостячка-2" Злата Огневич розповіла, чому зважилася йти на шоу: я кажу собі " так"

"Я кажу собі так! Цей рік для мене - дивовижний і чарівний! Але ж все тільки починається, як і мій новий період в житті. Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід, який мені допоміг зрозуміти чого ж хочу я", - написала зірка в соцмережі.

Артистка зізналася, чому ж вона все-таки наважилася йти на проект. За її словами, вона серйозно хоче знайти чоловіка своєї мрії і створити сім'ю.

"Я йду на" Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період! Всім любові", - написала Огневич.

Новою "Холостячкою" стала Злата Огневич (фото: прес-служба СТБ)

Відзначимо, що в коментарях підписники підтримали свою улюбленицю і побажали їй удачі на проекті.