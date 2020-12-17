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"Холостячка" Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 15:52
"Холостячка" Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь Ксения Мишина арендует квартиру в Киеве (фото: facebook com kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Главная героиня шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина показала поклонникам свою квартиру. Жилье она арендует в Киеве, в котором живет со своим сыном Платоном. У артистки просторная квартира-студио с панорамными окнами и свежим дизайнерским ремонтом.

Снимки Мишина показала в Instagram-stories. 31-летняя кинозвезда представила фанатам свою обитель. Можно увидеть, что кухня плавно перетекает в гостинную, в которой так любит проводить время семья.

&quot;Холостячка&quot; Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

instagram.com/misha.k.ua

На кухне у Ксении есть вся бытовая техника для облегчения жизни современной женщины. Тут и посудомоечная машина, стильная духовка, а также кофемашина.

&quot;Холостячка&quot; Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

instagram.com/misha.k.ua

Можно наблюдать ультра-модные предметы мебели и декора. На кухне актриса любит проводить время за бокалом безалкогольного шампанского.

В гостиной стоит огромный и удобный диван для душевных посиделок и отдыха. Ксения подобрала к нему в тон такой же ковер.

&quot;Холостячка&quot; Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

instagram.com/misha.k.ua

Судя по снимках можно увидеть, что из окна Ксении виднеется прекрасный вид на Киев.

У телезвезды огромная ванная. В ней также есть и душевая кабина и огромное зеркало.

&quot;Холостячка&quot; Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

instagram.com/misha.k.ua

Спальня Мишиной не менее шикарна. В ней находится огромная и комфортная кровать.

&quot;Холостячка&quot; Мишина показала свою квартиру в Киеве: красиво жить не запретишь

Тут Ксения наслаждается отдыхом и спокойствием (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что 18 декабря состоится финал шоу "Холостячка". В нем Ксения Мишина выберет мужчину, с которым останется.

Как мы ранее писали, астролог рассказала, кто из участников "Холостячки" может стать любимым Ксении Мишиной.

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