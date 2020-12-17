"Холостячка" Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

Головна героїня шоу "Холостячка" актриса Ксенія Мішина показала шанувальникам свою квартиру. Житло вона орендує у Києві, в якому живе зі своїм сином Платоном. У артистки простора квартира-студіо з панорамними вікнами і свіжим дизайнерським ремонтом.

Знімки Мішина показала в Instagram-stories. 31-річна кінозірка представила фанатам своє житло. Можна побачити, що кухня плавно перетікає у вітальню, в якій так любить проводити час сім'я.

instagram.com/misha.k.ua

На кухні у Ксенії є вся побутова техніка для полегшення життя сучасної жінки. Тут і посудомийна машина, стильна духовка, а також кавомашина.

instagram.com/misha.k.ua

Можна спостерігати ультра-модні предмети меблів і декору. На кухні актриса любить проводити час за келихом безалкогольного шампанського.

У вітальні стоїть величезний і зручний диван для душевних посиденьок і відпочинку. Ксенія підібрала до нього в тон такий же килим.

instagram.com/misha.k.ua

Судячи по знімках можна побачити, що з вікна Ксенії видніється чудовий вид на Київ.

У телезірки величезна ванна. У ній також є і душова кабіна і величезне дзеркало.

instagram.com/misha.k.ua

Спальня Мішиної не менш шикарна. В ній знаходиться величезне і комфортне ліжко.

Тут Ксенія насолоджується відпочинком і спокоєм (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що 18 грудня відбудеться фінал шоу "Холостячка". У ньому Ксенія Мішина вибере чоловіка, з яким залишиться.

Як ми раніше писали, астролог розповіла, хто з учасників "Холостячки" може стати коханим Ксенії Мішиної.