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"Холостячка" Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 15:52
"Холостячка" Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш Ксенія Мішина орендує квартиру в Києві (фото: facebook com kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Головна героїня шоу "Холостячка" актриса Ксенія Мішина показала шанувальникам свою квартиру. Житло вона орендує у Києві, в якому живе зі своїм сином Платоном. У артистки простора квартира-студіо з панорамними вікнами і свіжим дизайнерським ремонтом.

Знімки Мішина показала в Instagram-stories. 31-річна кінозірка представила фанатам своє житло. Можна побачити, що кухня плавно перетікає у вітальню, в якій так любить проводити час сім'я.

&quot;Холостячка&quot; Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

instagram.com/misha.k.ua

На кухні у Ксенії є вся побутова техніка для полегшення життя сучасної жінки. Тут і посудомийна машина, стильна духовка, а також кавомашина.

&quot;Холостячка&quot; Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

instagram.com/misha.k.ua

Можна спостерігати ультра-модні предмети меблів і декору. На кухні актриса любить проводити час за келихом безалкогольного шампанського.

У вітальні стоїть величезний і зручний диван для душевних посиденьок і відпочинку. Ксенія підібрала до нього в тон такий же килим.

&quot;Холостячка&quot; Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

instagram.com/misha.k.ua

Судячи по знімках можна побачити, що з вікна Ксенії видніється чудовий вид на Київ.

У телезірки величезна ванна. У ній також є і душова кабіна і величезне дзеркало.

&quot;Холостячка&quot; Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

instagram.com/misha.k.ua

Спальня Мішиної не менш шикарна. В ній знаходиться величезне і комфортне ліжко.

&quot;Холостячка&quot; Мішина показала свою квартиру в Києві: красиво жити не заборониш

Тут Ксенія насолоджується відпочинком і спокоєм (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що 18 грудня відбудеться фінал шоу "Холостячка". У ньому Ксенія Мішина вибере чоловіка, з яким залишиться.

Як ми раніше писали, астролог розповіла, хто з учасників "Холостячки" може стати коханим Ксенії Мішиної.

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