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Холостяк-10 Макс Михайлюк стал отцом: теперь я знаю счастье!

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 08:23
Холостяк-10 Макс Михайлюк стал отцом: теперь я знаю счастье! Фото: Макс Михайлюк и Даша Хлыстун стали родителями (instagram.com.flymax305)
Автор: Людмила Жукова

Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка.

Об этом Даша сообщила в своих Instagram-stories.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – подписала фото 25-летняя любимая Михайлюка.

На фото изображена маленькая ручка новорожденной малышки.

Напомним, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианной, но сейчас неизвестно, что они в итоге решили.

Предполагаемая дата родов была 21 апреля, но судя по всему, ребенок появился на свет немного позже.

Холостяк-10 Макс Михайлюк стал отцом: теперь я знаю счастье!

Макс Михайлюк и его любимая стали родителями

К слову, ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.

Как мы писали ранее, невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.

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