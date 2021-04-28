Холостяк-10 Макс Михайлюк став батьком: тепер я знаю щастя!
Колишній учасник шоу" Холостяк " Макс Михайлюк і його кохана модель Даша Хлистун стали батьками. У пари народилася довгоочікувана дочка.
Про це Даша повідомила у своїх Instagram-stories.
"Тепер я точно знаю, що таке щастя", – підписала фото 25-річна кохана Михайлюка.
На фото зображена маленька ручка новонародженого малятка.
Нагадаємо, що раніше Михайлюк і Хлистун говорили підписникам, що хотіли б назвати первістка Аріанною, але зараз невідомо, що вони в підсумку вирішили.
Передбачувана дата пологів була 21 квітня, але судячи з усього, дитина з'явилася на світ трохи пізніше.
Макс Михайлюк і його кохана стали батьками
До слова, раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.
"Я до вагітності взагалі не їла булки і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", - розповіла вона.
Як ми писали раніше, наречена " Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману.