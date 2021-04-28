ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Холостяк-10 Макс Михайлюк став батьком: тепер я знаю щастя!

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 08:23
Холостяк-10 Макс Михайлюк став батьком: тепер я знаю щастя! Фото: Макс Михайлюк і Даша Хлистун стали батьками (instagram. com. flymax305)
Автор: Людмила Жукова

Колишній учасник шоу" Холостяк " Макс Михайлюк і його кохана модель Даша Хлистун стали батьками. У пари народилася довгоочікувана дочка.

Про це Даша повідомила у своїх Instagram-stories.

"Тепер я точно знаю, що таке щастя", – підписала фото 25-річна кохана Михайлюка.

На фото зображена маленька ручка новонародженого малятка.

Нагадаємо, що раніше Михайлюк і Хлистун говорили підписникам, що хотіли б назвати первістка Аріанною, але зараз невідомо, що вони в підсумку вирішили.

Передбачувана дата пологів була 21 квітня, але судячи з усього, дитина з'явилася на світ трохи пізніше.

Холостяк-10 Макс Михайлюк став батьком: тепер я знаю щастя!

Макс Михайлюк і його кохана стали батьками

До слова, раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.

"Я до вагітності взагалі не їла булки і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", - розповіла вона.

Як ми писали раніше, наречена " Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати
Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати