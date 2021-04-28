Холостяк-10 Макс Михайлюк стал отцом: теперь я знаю счастье!

Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка.
Об этом Даша сообщила в своих Instagram-stories.
"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – подписала фото 25-летняя любимая Михайлюка.
На фото изображена маленькая ручка новорожденной малышки.
Напомним, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианной, но сейчас неизвестно, что они в итоге решили.
Предполагаемая дата родов была 21 апреля, но судя по всему, ребенок появился на свет немного позже.
Макс Михайлюк и его любимая стали родителями
К слову, ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.
"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.
Как мы писали ранее, невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.