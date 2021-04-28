UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Холостяк-10 Макс Михайлюк стал отцом: теперь я знаю счастье!

Автор: Людмила Жукова

Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка.

Об этом Даша сообщила в своих Instagram-stories.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – подписала фото 25-летняя любимая Михайлюка.

На фото изображена маленькая ручка новорожденной малышки.

Напомним, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианной, но сейчас неизвестно, что они в итоге решили.

Предполагаемая дата родов была 21 апреля, но судя по всему, ребенок появился на свет немного позже.

Макс Михайлюк и его любимая стали родителями

К слову, ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.

Как мы писали ранее, невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Холостяк