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Холостяк Заливако рассказал, почему Анну Богдан окрестили манипулятором: вы с ней не жили

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 13:15
Холостяк Заливако рассказал, почему Анну Богдан окрестили манипулятором: вы с ней не жили Фото: Михаил Заливако рассказал, почему Анну называли манипулятором (instagram com michaelzalivako)
Автор: Людмила Жукова

Популярный украинский проект "Холостяк" уже давно подошел к концу, но выбор героя Михаила Заливако до сих пор обговаривают. Украинцы не могут смириться, что харьковчанин выбрал Анну Богдан, а не Юлю Зайку.

В программе "Слава+" Михаил рассказал, почему выбрал Анну, и за что к ней прицепилось прозвище "манипулятор".

Михаил рассказал, почему слово манипуляция совсем не про Анну.

"Наше первое общение было "не алё". И если бы была возможность, я бы после первой вечеринки отправил ее домой. Она была очень сдержанной, видел по ее мимике. Дозировано разговаривала и не хотела отвечать на вопросы. Почему ее называют манипулятором? Потому что с ней не жили. Более нежной девушки, чем Аня, я не знаю", - рассказал Заливако.

Кстати, в программе СЛАВА + девушка призналась - она ​​очень осторожно впускает в свою жизнь людей. Поэтому на первых свиданиях могло показаться, что ей просто все равно.

Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан смогли построить отношения на проекте и остались вместе после его окончания. Пара уже съехалась и живет вместе в Киеве, а сейчас отправилась на совместный отдых.

Напомним, ранее "Холостяк" Михаил Заливако взбудоражил сеть постельным фото с Анной Богдан. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

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