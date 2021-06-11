ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Холостяк Заливако розповів, чому Анну Богдан охрестили маніпулятором: ви з нею не жили

Новость на русском →
П'ятниця 11 червня 2021 13:15
Холостяк Заливако розповів, чому Анну Богдан охрестили маніпулятором: ви з нею не жили Фото: Михайло Заливако розповів, чому Анну називали маніпулятором (instagram com michaelzalivako)
Автор: Людмила Жукова

Популярний український проект "Холостяк" вже давно підійшов до кінця, але вибір героя Михайла Заливако досі обговорюють. Українці не можуть змиритися, що харків'янин вибрав Анну Богдан, А не Юлю Зайку.

У програмі "Слава+" Михайло розповів, чому вибрав Анну, і за що до неї причепилося прізвисько "маніпулятор".

Михайло розповів, чому слово маніпуляція зовсім не про Ганну.

"Наше перше спілкування було "не альо". І якби була можливість, я б після першої вечірки відправив її додому. Вона була дуже стриманою, бачив по її міміці. Дозовано розмовляла і не хотіла відповідати на питання. Чому її називають маніпулятором? Тому що з нею не жили. Ніжнішої дівчини, ніж Аня, Я не знаю", - розповів Заливако.

До речі, в програмі СЛАВА + дівчина зізналася - вона дуже обережно впускає в своє життя людей. Тому на перших побаченнях могло здатися, що їй просто все одно.

Нагадаємо, що Михайло Заливако і Анна Богдан змогли побудувати відносини на проекті і залишилися разом після його закінчення. Пара вже з'їхалася і живе разом у Києві, а зараз вирушила на спільний відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Холостяк" Михайло Заливако розбурхав мережу постільним фото з Ганною Богдан. Знімок викликав неоднозначну реакцію у шанувальників.

Читайте LITE в Google News
Новини України Стиль життя Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Грози і дощі почнуть відступати: синоптики назвали дату
Грози і дощі почнуть відступати: синоптики назвали дату