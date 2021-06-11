Холостяк Заливако рассказал, почему Анну Богдан окрестили манипулятором: вы с ней не жили

Михаил рассказал, почему слово манипуляция совсем не про Анну.

"Наше первое общение было "не алё". И если бы была возможность, я бы после первой вечеринки отправил ее домой. Она была очень сдержанной, видел по ее мимике. Дозировано разговаривала и не хотела отвечать на вопросы. Почему ее называют манипулятором? Потому что с ней не жили. Более нежной девушки, чем Аня, я не знаю", - рассказал Заливако.

Кстати, в программе СЛАВА + девушка призналась - она ​​очень осторожно впускает в свою жизнь людей. Поэтому на первых свиданиях могло показаться, что ей просто все равно.

Напомним, что Михаил Заливако и Анна Богдан смогли построить отношения на проекте и остались вместе после его окончания. Пара уже съехалась и живет вместе в Киеве, а сейчас отправилась на совместный отдых.