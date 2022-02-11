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Хозяйка потратила больше полумиллиона гривен на одежду для своих собак

Новина українською →
США, Пятница 11 февраля 2022 15:30
Хозяйка потратила больше полумиллиона гривен на одежду для своих собак Шелия Одден не позволяет носить питомцам одну и ту же одежду дважды (фото: instagram.com/oh_oh_ohsheila)
Автор: Сергей Кулик

Хозяйка двух йоркширских терьеров 46-летняя Шелия Одден из американского штата Аризона регулярно балует питомцев новой одеждой.

Сейчас их гардероб состоит более чем из 600 вещей и стоимостью 19 тысяч долларов, сообщает Mirror.

Оден продолжает обновлять гардероб своих йорков, не допуская, чтобы питомцы выходили в свет в одном и том же.

"Если мы пойдем на встречу, и я знаю, что их возможно сфотографируют, я не позволю им надеть одну и ту же вещь дважды", - заявила их хозяйка.

Гардероб пёсиков состоит из множества ярких платьев, головных уборов и бантов. Стоимость их нарядов варьируется от 10 долларов (280 гривен) до 90 долларов (2300 гривен) за штуку.

"Я думаю, что только на бантики для волос я потратила около 1900 долларов. У них есть около 30 бандан на лето", - делится хозяйка.

Необычное пристрастие появилось у Одден пять лет назад. С тех пор она регулярно покупает питомцам обновки. Большую часть времени Шелия возит собак в коляске.

"Некоторые люди смотрят на меня как на сумасшедшего, но я думаю, что собаки в колясках встречаются чаще, чем раньше", - рассказывает она.

Помимо этого у собак имеется собственная гардеробная и спальня. Только вот спать они там не хотят, так как любят отдыхать исключительно с хозяйкой. Шелия также тщательно следит за здоровьем Сэмми и Мэдди: она сама моет и подстригает их, а также смотрит, чтобы их рацион был сбалансированным.

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