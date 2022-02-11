ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Власниця витратила більше півмільйона гривень на одяг для своїх собак

Новость на русском →
США, П'ятниця 11 лютого 2022 15:30
Власниця витратила більше півмільйона гривень на одяг для своїх собак Шелія Одден не дозволяє носити вихованцям один і той же одяг двічі (фото: instagram.com/oh_oh_ohsheila)
Автор: Сергій Кулик

Господиня двох йоркширських тер'єрів 46-річна Шелія Одден з американського штату Арізона регулярно балує вихованців новим одягом.

Зараз їх гардероб складається більш ніж з 600 речей і вартістю 19 тисяч доларів, повідомляти Mirror.

Оден продовжує оновлювати гардероб своїх Йорків, не допускаючи, щоб вихованці виходили в світ в одному і тому ж.

"Якщо ми підемо на зустріч, і я знаю, що їх можливо сфотографують, Я не дозволю їм надіти одну і ту ж річ двічі", - заявила їх володарка.

Гардероб песиків складається з безлічі яскравих суконь, головних уборів і бантів. Вартість їх нарядів варіюється від 10 доларів (280 гривень) до 90 доларів (2300 гривень) за штуку.

"Я думаю, що тільки на бантики для волосся я витратила близько 1900 доларів. У них є близько 30 бандан на літо", - ділиться власниця.

Незвичайна пристрасть з'явилася у Одден п'ять років тому. З тих пір вона регулярно купує вихованцям обновки. Більшу частину часу Шелія возить собак в колясці.

"Деякі люди дивляться на мене як на божевільну, але я думаю, що собаки в колясках зустрічаються частіше, ніж раніше", - розповідає вона.

Крім цього у собак є власна гардеробна і спальня. Тільки ось спати вони там не хочуть, так як люблять відпочивати виключно з володаркою. Шелія також ретельно стежить за здоров'ям Семмі і Медді: вона сама миє і підстригає їх, а також дивиться, щоб їх раціон був збалансованим.

Нещодавно ми писали про те, що в Україні з'явився новий вид шахрайства, пов'язаний з тваринами

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ефектні фото Юлі - української волейболістки, яка своїм танцем зачарувала увесь світ
Ефектні фото Юлі - української волейболістки, яка своїм танцем зачарувала увесь світ