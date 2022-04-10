Как хранить продукты без холодильника: секреты от Евгения Клопотенко

Практически каждому продукту можно продлить срок годности, но для этого нужно, чтобы дома или в месте, где вы сейчас живете, было прохладное место.

Не требуют холодильника овощи и фрукты, а свеклу и морковку хорошо хранить в ящиках с песком.

Для картофеля подойдет любое темное место, куда не попадет солнечный свет.

Если плоды уже начали портиться, то не надо их обрезать или хранить, сворите компот, варенье, цукаты, сделайте фруктовую консервацию. Если на улице холодно, каждый продукт (колбаса, сыр и т. д.) оберните бумагой, затем замотайте в полотенце и сложите в металлическую посуду и держите на балконе/на улице.

Если у вас есть термосумка – это прекрасно.

Из свежего или замороженного мяса и рыбы тоже можно сделать домашние консервы.

Или сложите мясо, рыбу, птицу в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпьте солью. Также можно сделать солевой раствор – на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом такое мясо было можно есть, предварительно его нужно вымочить в воде, чтобы избавиться от лишней соли.