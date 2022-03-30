ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов

Новина українською →
Львов, Среда 30 марта 2022 11:25
Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов Христина Соловий (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная певица Христина Соловий вместе со своей командой активно помогает ВСУ и рядовым украинцам.

Об этом стало известно из ее интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

"Ко мне обратились ребята, которых я знаю много лет, из 68 отдельной егерской бригады, которая возникла не так давно. Я собрала за два дня 150 тысяч гривен. Это не такая большая сумма, надо гораздо больше. Но я чувствую, что ко мне есть кредит доверия, и, что эти деньги дойдут до своего назначения", - говорит артистка.

Эти средства идут в частности на тепловизоры, рюкзаки и другие необходимые вещи для бойцов.

"Мы заказали большинство позиций, моя помощница нашла, где можно заказать бесплатно рации, бронежилеты. Но это не единственное чем я занимаюсь. Я во Львове поселила много людей через своих знакомых, ведь квартиру найти через риелторов нереально", - делится Соловий.

Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

По словам звезды, за это время она перестала спать и сильно похудела.

"Это очень важно, если вы чувствуете, что теряете силы, прежде всего, позаботьтесь о себе, только тогда вы сможете помогать другим. Это как надеть кислородную маску в самолете, сначала себе, лишь потом вы можете кому-то помочь, иначе будет паника и ни к чему хорошему это не приведет", - посоветовала певица.

Заметим, что в свободное от волонтерства время Соловий записывает новые песни.

Прямо сейчас во Львове, несмотря на постоянные угрозы ракетного удара, певица работает над новым треком о войне. Время от времени, правда, вынуждена прерывать работу и идти убежище.

Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

А перед этим Христина выпустила кавер на Bella Ciao - песню Українська лють о победе Украины над российскими оккупантами.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птахами-спецпризначенцями".

Подпишитесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Христина Соловий
STYLER
Невролог сообщил, как побороть стресс и рассказал про неработающие "успокоительные"
Невролог сообщил, как побороть стресс и рассказал про неработающие "успокоительные"