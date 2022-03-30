ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів

Новость на русском →
Львів, Середа 30 березня 2022 11:25
Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів Христина Соловій (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярна співачка Христина Соловій разом зі своєю командою активно допомагає ЗСУ та пересічним українцям.

Про це стало відомо з її інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

"До мене звернулися хлопці, яких я знаю багато років, з 68 окремої єгерської бригади, яка виникла не так давно. Я зібрала за два дні 150 тисяч гривень. Це не така велика сума, треба набагато більше. Але я відчуваю, що до мене є кредит довіри, і, що ці гроші дійдуть до свого призначення", - каже артистка.

Ці кошти йдуть зокрема на тепловізори, рюкзаки та інші необхідні речі для бійців.

"Ми замовили більшість позицій, моя помічниця знайшла, де можна замовити безкоштовно рації, бронежилети. Але це не єдине чим я займаюся. Я у Львові поселила багато людей через своїх знайомих, адже квартиру знайти через ріелторів нереально", - ділиться Соловій.

Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

За словами зірки, за цей час вона перестала спати і сильно схудла.

"Це дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що втрачаєте сили, перш за все, подбайте про себе, тільки тоді ви зможете допомагати іншим. Це як надягнути кисневу маску у літаку, спочатку собі, лише потім ви можете комусь допомогти, інакше буде паніка і ні до чого хорошого це не призведе", - порадила співачка.

Зауважимо, що у вільний від волонтерства час Соловій записує нові пісні.

Прямо зараз у Львові, незважаючи на постійні загрози ракетного удару, співачка працює над новим треком про війну. Час від часу, правда, змушена переривати роботу і йти до сховища.

Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

А перед цим Христина випустила кавер на Bella Ciao - пісню Українська лють про перемогу України над російськими окупантами.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецпризначенцями".

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
Христина Соловий
STYLER
Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі"
Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі"