Идет на уступки: полуфиналист "Холостячки" раскрыл подробности отношений Эллерта с Мишиной

Андрей Рыбак знает почти все о паре Ксении Мишиной и Александра Эллерта, ведь последний – его лучший друг, хоть мужчинам и пришлось бороться на проекте Холостячка за расположение одной женщины. О закулисье шоу, своих чувствах к главной героине и нынешних отношениях пары актрисы и ее избранника он рассказала поклонникам реалити.

Так, в интервью для YouTube-канала "Олицкая" Андрей признался, что еще перед стартом Холостячки Ксения забанила его в соцсети – шутка радиоведущего ей показалась обидной. Именно поэтому он боялся, что их отношения на реалити могут не задаться.

"Мне показалось, что будет сложно и у нас с ней не свяжется диалог. Но в живом общение как-то по-другому все сложилось, мы быстрее нашли общий язык. Опыт, полученный в общении с девушками, я, конечно, использовал", – признался Андрей и привел пример подарка с двумя коробками, который он сделал актрисе на первой встрече.

Андрей Рыбак сумел произвести впечатление на Ксению Мишину (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Я не совсем понимал, кто она. Потом уже я промониторил и узнал, что она уже состоявшаяся женщина, и отношение стало другое, серьезнее", - пояснил Андрей.

Радиоведущий признался, что хотел интима с актрисой. Максимальное сближение у них произошло во время свидания в Карпатах в чане, где они вместе принимали водные процедуры и даже поцеловались.

"Если говорить о сексуальном влечении к Ксении Мишиной, то оно присутствовало. Но думал ли я на том свидании: вот вылезти из чана и, наверно, пойти сразу заниматься сексом. Нет, я так не думал. Тогда для меня были другие приоритеты: понравится, наладить общение", - вспоминает Рыбак.

Интима с актрисой у Андрея не было, но чувства к Ксении он испытывал настоящие.

"Это были теплые чувства. Они в какой-то момент начали развиваться. Какая-то привязанность, влюбленность, симпатия 100%", - охарактеризовал свое отношение к актрисе на проекте ведущий.

Борьба за одну девушку не испортила дружбу Андрея и Александра (фото: instagram.com/rybak_sydney)

По словам Андрея, у Александра Эллерта и Ксении достаточно сильные чувства, и Андрей это сразу отметил. С актрисой он нормально общается, с лучшим другом также поддерживает близкие отношения, хоть на проекте элемент конкуренции между ними существовал.

"У нас в какой-то момент были недопонимания, но мы потом их решили. И потом все было ровно. Была конкуренция в плане, вот, за тобой заехали забрать на свидание, а у тебя два подряд. Но это больше было в шутку. Какой-то зависти, ревности не было", – признался Андрей.

Также полуфиналист Холостячки дал прогноз отношениям Эллерта и Мишиной и рассказал, как в их паре обстоят дела сейчас.

"Я думаю, что этот союз вполне может просуществовать всю их оставшуюся жизнь, если они все правильно сделают. Я думаю, что Ксюша более требовательно, но видно, что Саша более идет на поступки, чем он это делал раньше. Он выбрал ту модель поведения, которая ему комфортна. Я бы, наверное, так не делал. Поэтому выбор, в итоге, правильный", – убежден Андрей.

Андрей рассказал о продолжении отношений Ксении и Александра за проектом

Напомним, что ранее Андрей Рыбак высказался о слухах касательной своей ориентации.