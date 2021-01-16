Полуфиналист "Холостячки" прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Андрей Рыбак вылетел из шоу "Холостячка" за шаг до финала – виной всему стали его отношения за рамками проекта. Ксения Мишина так и не смогла смириться с тем, что радиоведущего ждет влюбленная в него девушка. Позже Андрей рассказал, что на самом деле испытывал к актрисе и как сложились его отношения с той, которая дождалась парня с проекта. Также Андрей прокомментировал щекотливые слухи о себе.

В интервью для программы "Тушите свет" на YouTube ведущий прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации. Ведь ему даже приписывали чувства к лучшему другу и победителю Холостячки Александру Эллерту!

Андрей в прошлом был участником команды "Отдыхаем вместе" Хмельницкого университета управления и права и еще с тех пор об ее участниках и, в частности, о ведущем, прошел слух о причастности молодых людей к ЛГБТ-сообществу. Рыбак опроверг эти домысли и рассказал, как реагировал на сплетни о своей нетрадиционной ориентации.

Андрей пояснил, как родились слухи о его нетрадиционной ориентации (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Это популярная тема среди разных проектов. И про "Лигу Смеха" тоже такое писали. Про многих участников "Лиги Смеха" писали такие гей-фанфики. Типа людей сводили, что вот, мол, этот с этим мутит. Рассказы какие-то люди придумывали, есть такой жанр – гей-фанфик. Нас сопоставляли, что мы с Сашей Степаненко (капитан и основатель команды "Отдыхаем вместе" - прим.ред.) мутим, с другими ребятами из "Лиги Смеха". Когда я первый раз об этом услышал, было странно. Я так понимаю, что это признак какой-то узнаваемости, когда о тебе начинаю писать такое. Но так как до этого особо с таким не сталкивались, это было странно. В смысле, кто-то пишет, что я гей? Вы чего! В Житомире за такое ищут и зубы выбивают! Потом, когда ты понимаешь, что это признание, ты такой: а, ну ок", - прокомментировал щекотливую тему Андрей.

Радиоведущий также отметил, что иногда юмор становился серьезной преградой для отношений с девушками.

"Иногда о своих намерениях, симпатии я не мог подобрать слова и скрывал за юмором. И, наверное, девушки воспринимали, как шуточки и не воспринимали это серьезно. Но сейчас я уже немного понял, что нужно фильтровать это все и откровенно говорить, что ты чувствуешь. Потому что юмор - это как защита. Ты такой говоришь: я бы с тобой жил, а то за свет дорого платить. Тоесть ты предлагаешь девушке съехаться, но скрываешь за шуточкой", – вспомнил радиоведущий.

Андрей рассказал, мешает ли ему юмор строит отношения

Андрей признался, что мужчинам сложно говорить о чувствах и подбирать нужные слова для выражения своих истинных намерений.

Напомним, что ранее Андрей Рыбак рассказал об истинных чувствах Мишиной и Эллерта.