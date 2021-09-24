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Илон Маск порвал с украинско-французской певицей Grimes после трех лет отношений

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 19:38
Илон Маск порвал с украинско-французской певицей Grimes после трех лет отношений Фото: Илон Маск и Клэр Буше (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Илон Маск расстался со своей молодой возлюбленной украинско-французской певицей Grimes (настоящее имя Клэр Буше), матерью их сына с необычным именем Икс (X Æ A-XII Musk), после трех лет отношений.

Об этом 24 сентября передает издание Page Six.

50-летний американский миллиардер, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX признался, что хони с Буше все равно остаются в хороших отношениях, и продолжают воспитывать своего годовалого мальчика.

"Мы наполовину разделены, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - отметил Маск.

Илон также уточнил, что в основном его работа в SpaceX и Tesla требует частого пребывания в Техасе или заставляет путешествовать за границу, в то время как артистка в основном работает в Лос-Анджелесе.

"Сейчас она живет со мной, а малыш Икс в соседней комнате", - рассказал знаменитый бизнесмен журналистам.

Отмечается, что в последний раз пару видели в начале сентября на Met Gala, но тогда 33-летняя Grimes шла по красной ковровой дорожке в одиночестве - Маск тоже присутствовал на мероприятии, но присоединился к возлюбленной только внутри.

Илон Маск порвал с украинско-французской певицей Grimes после трех лет отношений

Избранница Илона Маска певица Grimes на красной дорожке на Met Gala (фото: Stephen Lovekin/Shutterstock)

Позже Илон устроил звездную вечеринку Met Gala в клубе с горячими частными членами Zero Bond, где к нему присоединилась Клэр Буше. Тогда пара попала в объектив фотографов, когда покидала Нью-Йорка на следующий день.

Илон Маск порвал с украинско-французской певицей Grimes после трех лет отношений

Илон Маск с Клэр Буше (фото: Diggzy/Jesal/Shutterstock)

Но в минувшие выходные Маск в одиночку посетил вечеринку, устроенную женой соучредителя Google.

Grimes сейчас занята съемками нового шоу Fox "Alter Ego", в котором она выступает в качестве судьи.

Недавно она отметила в комментарии Vogue, что рождение ребенка стало для нее "большим перерождением, в том числе и в художественном плане".

Напомним, у миллиардера Илона Маска пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон. Они вместе учились в Канаде и были женаты с 2000 по 2008-й. После этого Маск успел дважды жениться и развестись с актрисой Талулой Райли, совместных детей у них не было. А в 2018-м основатель Tesla и SpaceX начал встречаться с Граймс.

Также мы писали о том, что избранница Илона Маска Клэр Буше имеет украинские корни - бабушка девушки была украинкой, а сама она неравнодушна к борщу.

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