Илон Маск порвал с украинско-французской певицей Grimes после трех лет отношений

Илон Маск расстался со своей молодой возлюбленной украинско-французской певицей Grimes (настоящее имя Клэр Буше), матерью их сына с необычным именем Икс (X Æ A-XII Musk), после трех лет отношений.

50-летний американский миллиардер, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX признался, что хони с Буше все равно остаются в хороших отношениях, и продолжают воспитывать своего годовалого мальчика.

"Мы наполовину разделены, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - отметил Маск.

Илон также уточнил, что в основном его работа в SpaceX и Tesla требует частого пребывания в Техасе или заставляет путешествовать за границу, в то время как артистка в основном работает в Лос-Анджелесе.

"Сейчас она живет со мной, а малыш Икс в соседней комнате", - рассказал знаменитый бизнесмен журналистам.

Отмечается, что в последний раз пару видели в начале сентября на Met Gala, но тогда 33-летняя Grimes шла по красной ковровой дорожке в одиночестве - Маск тоже присутствовал на мероприятии, но присоединился к возлюбленной только внутри.

Избранница Илона Маска певица Grimes на красной дорожке на Met Gala (фото: Stephen Lovekin/Shutterstock)

Позже Илон устроил звездную вечеринку Met Gala в клубе с горячими частными членами Zero Bond, где к нему присоединилась Клэр Буше. Тогда пара попала в объектив фотографов, когда покидала Нью-Йорка на следующий день.

Илон Маск с Клэр Буше (фото: Diggzy/Jesal/Shutterstock)

Но в минувшие выходные Маск в одиночку посетил вечеринку, устроенную женой соучредителя Google.

Grimes сейчас занята съемками нового шоу Fox "Alter Ego", в котором она выступает в качестве судьи.

Недавно она отметила в комментарии Vogue, что рождение ребенка стало для нее "большим перерождением, в том числе и в художественном плане".