Ілон Маск порвав з українсько-французькою співачкою Grimes після трьох років стосунків

Ілон Маск розійшовся зі своєю молодою коханою українсько-французькою співачкою Grimes (справжнє ім'я Клер Буше), матір'ю їх сина з незвичайним ім'ям Ікс (X Æ A-XII Musk), після трьох років стосунків.

50-річний американський мільярдер, винахідник і засновник компаній Tesla і SpaceX зізнався, що вони з Буше все одно залишаються в хороших стосунках, і продовжують виховувати свого однорічного хлопчика.

"Ми наполовину розділені, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в прекрасних стосунках", - зазначив Маск.

Ілон також уточнив, що в основному його робота в SpaceX і Tesla вимагає частого перебування в Техасі або змушує подорожувати за кордон, в той час, як артистка в основному працює в Лос-Анджелесі.

"Зараз вона живе зі мною, а малюк Ікс в сусідній кімнаті", - розповів знаменитий бізнесмен журналістам.

Зазначається, що в останній раз пару бачили на початку вересня на Met Gala, але тоді 33-річна Grimes йшла по червоній килимовій доріжці на самоті - Маск теж був присутній на заході, але приєднався до коханої тільки всередині.

Обраниця Ілона Маска співачка Grimes на червоній доріжці на Met Gala (фото: Stephen Lovekin / Shutterstock)

Пізніше Ілон влаштував зоряну вечірку Met Gala в клубі з гарячими приватними членами Zero Bond, де до нього приєдналася Клер Буше. Тоді пара потрапила в об'єктив фотографів, коли покидала Нью-Йорка на наступний день.

Ілон Маск з Клер Буше (фото: Diggzy/Jesal/Shutterstock)

Але в минулі вихідні Маск насамоті відвідав вечірку, влаштовану дружиною співзасновника Google.

Grimes зараз зайнята зйомками нового шоу Fox "Alter Ego", в якому вона виступає в якості судді.

Нещодавно вона зазначила в коментарі Vogue, що народження дитини стало для неї "великим переродженням, в тому числі й у художньому плані".