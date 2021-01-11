Илона Гвоздева рассказала, кому и за что всегда будет благодарна

11 января в мире отмечают Международный день "спасибо". Таким праздником ООН и ЮНЕСКО решили увековечить показать миру, как важно быть отзывчивым, добрым и вежливым.
Известная украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая недавно очаровала семейным Рождеством трех поколений, считает, что "спасибо" - это то слово, которое должно звучать чаще. Ведь оно показывает отношение человека ко всему.
За моих чудесных детей. Это дар свыше, это смысл жизни, это мотивация на всю жизнь.
Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
За родителей. Ведь именно они дали мне жизнь, образование, возможности и сделали все, что поспособствовало моему успеху. Свою победу на "Танцах со звездами" я посвятила отцу.
За то, что сцена выбрала меня, и все мои труды не напрасны, что мои танцы стали для меня не только хобби, работой, но и смыслом жизни.
Моим зрителям и людям, для которых моя творческая и личная жизнь стала примером, мотивацией, вдохновением. Без вас не было бы той Илоны, которую вы видите сейчас. Мои зрители отчасти причастны к моему успеху. Низкий вам поклон и спасибо. Надеюсь, дальше не разочаровывать их.
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Всем моим учителям, которые вложили в меня свои знания, опыт, навыки и смогли влюбить меня в профессию хореографа, в танцевальное искусство, воспитали во мне замечательные черты характера и профессионализм. Благодарна им за труды и душу, вложенные в меня. Я надеюсь, что все не зря, и я оправдала их надежды.
"Будьте добрее и всегда говорите "спасибо"!" - призвала звезда.
Ранее бесподобная Илона заставила поклонников ностальгировать своим видео с "Танцев со звездами".