Илона Гвоздева рассказала, кому и за что всегда будет благодарна

11 января в мире отмечают Международный день "спасибо". Таким праздником ООН и ЮНЕСКО решили увековечить показать миру, как важно быть отзывчивым, добрым и вежливым.

Известная украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая недавно очаровала семейным Рождеством трех поколений, считает, что "спасибо" - это то слово, которое должно звучать чаще. Ведь оно показывает отношение человека ко всему.

Кому и за что Илона Гвоздева говорит огромное спасибо

За моих чудесных детей. Это дар свыше, это смысл жизни, это мотивация на всю жизнь.

Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За родителей. Ведь именно они дали мне жизнь, образование, возможности и сделали все, что поспособствовало моему успеху. Свою победу на "Танцах со звездами" я посвятила отцу.

За то, что сцена выбрала меня, и все мои труды не напрасны, что мои танцы стали для меня не только хобби, работой, но и смыслом жизни.

Моим зрителям и людям, для которых моя творческая и личная жизнь стала примером, мотивацией, вдохновением. Без вас не было бы той Илоны, которую вы видите сейчас. Мои зрители отчасти причастны к моему успеху. Низкий вам поклон и спасибо. Надеюсь, дальше не разочаровывать их.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Всем моим учителям, которые вложили в меня свои знания, опыт, навыки и смогли влюбить меня в профессию хореографа, в танцевальное искусство, воспитали во мне замечательные черты характера и профессионализм. Благодарна им за труды и душу, вложенные в меня. Я надеюсь, что все не зря, и я оправдала их надежды.

"Будьте добрее и всегда говорите "спасибо"!" - призвала звезда.

Ранее бесподобная Илона заставила поклонников ностальгировать своим видео с "Танцев со звездами".