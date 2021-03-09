Илона Гвоздева впервые показала лицо сына и сравнила его с мужем

Илона Гвоздева впервые показала лицо сына Доминика, которому 11 марта исполнится пять месяцев. Хореограф предложила подписчикам решить, на кого больше похож мальчик - папу или маму.

Трогательными фото участница "Танцев со звездами" поделилась на своей странице в Instagram.

Фотосессию хореограф решила посвятить женскому празднику - 8 марта. Илона разместила в соцсети много кадров, на которых она с мужем Иваном, маленьким Домиником и его сестренкой - 5-летней Рией.

"Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8 Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают", - написала поздравление Гвоздева.

Танцовщица представила в этот день своего маленького мужчину - Доминика, и предложила сказать, на кого больше похож малыш.

Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Сегодня замечательный повод познакомить вас с моим главным мужчиной в жизни. Знакомьтесь - мой Доминик. Ну что, кто папин, а кто мамин, делитесь своими мнениями.

Интересно, что подписчики во мнениях разделились, но большинство сошлось на том, что у малыша папины глаза, но выражение лица и повадки - мамины.

Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона Гвоздева прославилась благодаря участию в "Танцах со звездами". В 2018-м она привела к победе шоумена Игоря Ласточкина.