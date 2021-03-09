Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя сина і порівняла його з чоловіком

Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя сина Домініка, якому 11 березня виповниться п'ять місяців. Хореограф запропонувала користувачам вирішити, на кого більше схожий хлопчик - на тата чи маму.

Зворушливими фото учасниця "Танців з зірками" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фотосесію хореограф вирішила присвятити жіночому святу - 8 березня. Ілона розмістила у соцмережі багато кадрів, на яких вона з чоловіком Іваном, маленьким Домініком і його сестричкою - 5-річної Рією.

"Дорогі мої, вітаю всіх нас жінок і дівчат з 8 Березня, бажаю нам весни в душі, любові в серці, щастя в очах і нехай наші чоловіки завжди нас оберігають, захищають, люблять і поважають", - написала привітання Гвоздьова.

Танцівниця представила в цей день свого маленького чоловіка - Домініка, і запропонувала сказати, на кого більше схожий малюк.

Ілона Гвоздьова з сім'єю (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Сьогодні чудовий привід познайомити вас з моїм головним чоловіком у житті. Знайомтеся - мій Домінік. Ну що, хто татів, а хто мамин, діліться своїми думками.

Цікаво, що дописувачі в думках розділилися, але більшість зійшлася на тому, що у малюка татові очі, але вираз обличчя і повадки - мамині.

Ілона Гвоздьова з сім'єю (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова прославилася завдяки участі в "Танцях з зірками". У 2018-му вона привела до перемоги шоумена Ігоря Ласточкіна.