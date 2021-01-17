ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Новина українською → Мальдивы, Воскресенье 17 января 2021 21:35
Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова встречает свой 37-й день рождения на Мальдивах в окружение самых близких – мужа Вадима и дочек Маши и Алисы. Певица решила в честь знаменательной даты показать снимки в микробикини и лишний раз доказать всем – она в прекрасной физической форме и ее фигуру смело можно назвать идеальной.

Артистка позирует на качели, уходящей прямо в воду. На ней – блестящий бикини оттенка корчневого сахара.

"Впервые в жизни не могу построить планы, не знаю о чем мечтать, и куда стремится, ибо прошлый год показал, как зыбки и самонадеянны наши планы... Потому это пост благодарности! За настоящее, и прошлое которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня ключевой момент в жизни, поняв силу благодарности, человек открывает для себя невероятные возможности! А благодарить всегда найдется за что! Спасибо! За теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем, что делается, а будь, что будет!" - оставила философский пост в честь знаменательной даты Оля.

Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Оля Полякова показала идеальные формы в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Звездные коллеги певицы поспешили с искренними поздравлениями. "Оля! Счастья и удачи в новом году" - написал Юрий Горбунов. "С Днем Рождения!" – присоединилась Надя Дорофеева. "С Днем рождения, Королева", – написала экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова, "Так держать! С Днем Рождения", - обратилась к Оле певица Катя Бужинская.

"Оля, ты невероятная женщина! Продолжай заряжать всех на своем пути своей сумасшедшей энергией, оставайся такой же красоткой и будь здорова! С днем рождения!" - искупала в комплиментах именинницу ведущая Валерия Крук. "С Днём рождения, Зажигалочка", - поздравил шоумен Гарик Бирча. "Королевишна, будь всегда солнцем и сердцем! Обожаю твой юмор, и умение всех взбодрить!" - заверила артистку Даша Астафьева.

Напомним, что ранее Оля Полякова с дочкой Машей устроила фотосет на пляже в стиле спасателей Малибу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Оля Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от COVID
Юлия Струкпарламентский редактор Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от COVID