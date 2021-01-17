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Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Новина українською → Мальдивы, Воскресенье 17 января 2021 11:15
Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова с семьей вылетела на райские Мальдивы – отдыхать, загорать, купаться, наслаждаться местной кухней и СПА-процедурами. Также певица не может себе отказать в фотосетах в различных купальниках. А ее старшая дочь Маша ничуть не уступает маме и даже устраивает с ней в сети битвы пляжных образов. На свежих снимках с экзотических островов две красотки, похожие словно капли воды, позировали вместе, чтобы поклонники смогли оценить, насколько они идентичны.

Оля и Маша выбрали одинаковые купальнике в стиле спасателей Малибу – красные монокини. Звезда разместила фотосет со своей дочкой-копией в Instagram. На фото можно оценить фигуры мамы и девушки – они также очень похожи. Маша может похвастаться таким же модельным ростом как и ее звездная родительница.

"Пофоткались немножко. Это всегда стресс, всегда скандал, но по нас не видно, спасательницы Мальдиву в действии! Нам понравилось, а вам? И кто на первой фотке заметил папу?" - поинтересовалась певица у внимательных поклонников.

Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Нереалки: Полякова с дочкой в купальниках превратились в соблазнительных спасительниц Малибу

Оля Полякова с дочкой на Мальдивах показала одинаковые пляжные луки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Если присмотреться, то на заглавном снимке действительно можно увидеть тень мужчины, который фотографирует своих любимых девочек. Поклонники в который раз поразились внешнему сходству мамы и дочки. К слову, Маша а своей страничке разместила аналогичный фотосет с мамой.

  • Это ж надо быть так похожими
  • Фигуры - копия
  • Ого, какие красотки
  • Доця уже какая. Ноги от ушей,как и у мамы. Красотки
  • Обалденные девчонки
  • Просто красавицы! Нереалочки! Бомба!
  • Класс, две невероятные принцессы
  • Вы просто 2 капельки води. Растет вторая Полякова ! Вы красотки !
  • Вау, дочь вся в маму очень красивая, и фигурка вся в маму

Стоит отметить, что в воскресенье, 17 января, артистка празднует день рождения. В этом году ей исполнилось 37 лет.

Напомним, что ранее Оля Полякова заявила - на отдыхе она набрала лишние кило, и тут же показала фигуру в бикини.

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