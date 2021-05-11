Индикатор возраста: как ухаживать за шеей, чтобы она оставалась молодой
Шея будет гладкой (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Шея многое говорит о возрасте, так что уход за ней должен быть тщательным. В домашних условиях он должен состоять из нескольких этапов - тогда шея будет всегда гладкой и ухоженной.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.⠀
Шея и декольте - продолжение лица, поэтому уход будет схожий, рассказала специалист.
- Очищение. Как для лица.
- Увлажнение / питание. Можете использовать крем для лица. Есть и специальные.
- Пилинг. Легкие кислоты / энзимы 1-2 раза в неделю.
- Защита от солнца. Каждый день, как и лицо (и зимой, и летом). Используйте ваш обычный spf-крем. На лицо и шею - 1/2 ч. л. крема.
Уход за шеей должен быть регулярным (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Как избавиться от колец Венеры в домашних условиях
"Кольца Венеры" - это горизонтальные круговые морщины вокруг шеи. Самые эффективные меры ухода для устранения колец Венеры:⠀
- Массаж. Пальцами или нефритовым роллером для профилактики. При имеющихся морщинах нужны микротоки. Результат виден через пару сеансов.
- Мезороллер / хиджама. Лучший способ борьбы с морщинами - контролированное повреждение кожи (мезороллер, хиджама). Эти процедуры запускают выработку коллагена.
- Пептиды. Они могут запускать процесс выработки коллагена и улучшать качество кожи. Важно использовать курсами, иначе эффекта не будет.
- Ретиноиды. Нанесение ретиноидов на шею оправдано при признаках старения (но не в 18-25 лет). Кожа шеи нежная, ретиноиды должны быть очень мягкими.
- Витамин С. Общий омолаживающий эффект.
- Масло шиповника. Добавлять в кремы с церамидами и применять курсами. Это физиологичное питание, увлажнение и защита кожи.
- Увлажняющие маски. Наиболее эффективны - ночные.⠀
Напомним, косметолог рассказала, как привести в порядок сухую кожу за считанные часы.
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