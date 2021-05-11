Індикатор віку: як доглядати за шиєю, щоб вона залишалася молодою
Шия буде гладкою (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Шия багато говорить про вік, так що догляд за нею повинен бути ретельним. У домашніх умовах він повинен складатися з декількох етапів - тоді шия буде завжди гладкою і доглянутою.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.⠀
Шия і декольте - продовження особи, тому догляд буде схожий, розповіла фахівець.
- Очищення. Як для особи.
- Зволоження / живлення. Можете використовувати крем для обличчя. Є й спеціальні.
- Пілінг. Легкі кислоти / ензими 1-2 рази на тиждень.
- Захист від сонця. Кожен день, як і обличчя (і взимку, і влітку). Використовуйте ваш звичайний SPF-крем. На обличчя і шию - 1/2 ч. л. крему.
Догляд за шиєю повинен бути регулярним (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Як позбутися від кілець Венери в домашніх умовах
"Кільця Венери" - це горизонтальні кругові зморшки навколо шиї. Найефективніші заходи догляду для усунення кілець Венери:⠀
- Масаж. Пальцями або нефритовим ролером для профілактики. При наявних зморшках потрібні мікроструми. Результат видно через пару сеансів.
- Мезороллер / хиджама. Кращий спосіб боротьби зі зморшками-контрольоване пошкодження шкіри (мезороллер, хіджама). Ці процедури запускають вироблення колагену.
- Пептид. Вони можуть запускати процес вироблення колагену і покращувати якість шкіри. Важливо використовувати курсами, інакше ефекту не буде.
- Ретиноїди. Нанесення ретиноїдів на шию виправдано при ознаках старіння (але не в 18-25 років). Шкіра шиї ніжна, ретиноїди повинні бути дуже м'якими.
- Вітамін С. Загальний омолоджуючий ефект.
- Масло шипшини. Додавати в креми з церамідами і застосовувати курсами. Це фізіологічне харчування, зволоження і захист шкіри.
- Зволожуючі маски. Найбільш ефективні - нічні.⠀
Нагадаємо, косметолог розповіла, як привести до ладу суху шкіру за лічені години.
Не пропустіть також, дієта для молодості: нутриціолог назвала прості продукти для пружної шкіри