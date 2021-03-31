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Инициативы никакой не было: Гросу назвала одну из причин быстрого развода с мужем

Новина українською → Среда 31 марта 2021 17:18
Инициативы никакой не было: Гросу назвала одну из причин быстрого развода с мужем Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Известная украинская певица Алина Гросу призналась, что ее бывший муж Александр Комков не думал о ремонте в квартире, которую им подарили родители. После свадьбы им подарили достаточно денег, чтобы доделать ремонт, но Александр не проявлял никакой инициативы.

Об этом артистка рассказала в интервью "Зірковому шляху".

"Я могу взять все в свои руки и доделать, но мне хотелось, чтобы немного была инициатива от мужа", - призналась Гросу.

При этом она подчеркнула, что бывшему мужу необходимо еще повзрослеть, потому что он живет еще не тем.

Алина Гросу назвала одну из причин развода с мужем (видео: YouTube)

Напомним, Алина Гросу прожила в браке с Александром Комковым около полугода. При этом у пары была пышная свадьба. Певица призналась, что в разрыве пары виновата другая женщина, кроме того, у супругов оказались разные ценности и стремления.

После этого артистка заявила, что будет более внимательно выбирать спутника жизни и не торопиться со штампом в паспорте.

При этом певица рассказала, что была очень привязана к бывшему мужу, поскольку до брака они долгое время были вместе и дружили.

Позже Гросу начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Пара также обменялась одинаковыми кольцами. По словам певицы, эти кольца стали оригинальным подарком Полянскому на день рождения.

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