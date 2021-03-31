Ініціативи ніякої не було: Гросу назвала одну з причин швидкого розлучення з чоловіком

Відома українська співачка Аліна Гросу зізналася, що її колишній чоловік Олександр Комков не думав про ремонт у квартирі, яку їм подарували батьки. Після весілля їм подарували достатньо грошей, щоб доробити ремонт, але Олександр не виявляв ніякої ініціативи.

При цьому вона підкреслила, що колишньому чоловікові необхідно ще подорослішати, тому що він живе ще не тим.

"Я можу взяти все у свої руки і доробити, але мені хотілося, щоб трохи була ініціатива від чоловіка", - зізналася Гросу.

Нагадаємо, Аліна Гросу прожила в шлюбі з Олександром Комковим близько пів року. При цьому у пари було пишне весілля. Співачка зізналася, що в розриві пари винна інша жінка, крім того, у подружжя виявилися різні цінності і прагнення.

Після цього артистка заявила, що буде більш уважно вибирати супутника життя і не поспішати зі штампом у паспорті.

При цьому співачка розповіла, що була дуже прив'язана до колишнього чоловіка, оскільки до шлюбу вони довгий час були разом і дружили.

Пізніше Гросу почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Пара також обмінялася однаковими кільцями. За словами співачки, ці кільця стали оригінальним подарунком Полянському на день народження.