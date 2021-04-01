Иногда лучше материться: Фреймут перечислила свои любимые ругательства

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит делиться в сети разнообразными советами по этикету, на этот раз рассказала, что в некоторых ситуациях лучше всего материться.

Об этом Фреймут заявила в своем Instagram-stories .

Телеведущая отвечала на вопросы поклонников, и один вопрос был касательно ее трех любимых матерных слов.

"Уважаемая", я так это говорю или "зараза". Но когда нужно четко выразить мнение, донести ее, когда гнев переполняет, тогда это матерное слово на букву "Б", - заявила Фреймут.

При этом она призналась, что ругается обычно, когда никто не слышит.

"Иногда лучше материться, чем быть подлым человеком", - добавила телеведущая.