Іноді краще матюкатися: Фреймут перерахувала свої улюблені лайки
Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка любить ділитися в мережі різноманітними порадами щодо етикету, на цей раз розповіла, що в деяких ситуаціях найкраще матюкатися.
Про це Фреймут заявила у своєму Instagram-stories.
Телеведуча відповідала на запитання шанувальників, і одне питання було щодо її трьох улюблених матюків.
"Шановна", я так кажу або "зараза". Але коли потрібно чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матірне слово на букву "Б", - заявила Фреймут.
При цьому вона зізналася, що лається зазвичай, коли ніхто не чує.
"Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною", - додала телеведуча.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут дала поради по "фотоетикету", в яких зірка розповіла, як, з ким і в яких ситуаціях можна і не можна зніматися. Телеведуча радить робити менше селфі і не фотографуватися в театрі або на тлі аварій тощо.
При цьому з багатьма її порадами користувачі мережі погодилися, але деякі так і не зрозуміли, чому потрібно робити менше селфі. Фреймут також дорікнули в тому, що у неї самої багато подібних знімків в Instagram.
Раніше Ольга Фреймут висловилася про свій стан після того, як перенесла короновірус.